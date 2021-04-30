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  3. Mardin’de terör suçundan aranan zanlı yakayı ele verdi

Mardin’de terör suçundan aranan zanlı yakayı ele verdi

Mardin'de, "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mardin’de terör suçundan aranan zanlı yakayı ele verdi

Mardin'de, terör suçu işlediği tespit edilen şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.S.'nın Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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