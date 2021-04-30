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Mardin’de ticari taksideki yolcuların üzerinden uyuşturucu çıktı

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol ve arama gerçekleştirdiği sırada durdurulan ticari taksideki yolcuların üstünde metamfetamin ve toz esrar ele geçirildi.

Mardin’de ticari taksideki yolcuların üzerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu Mahallesi mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan M.Ş.Y. ve Ş.T. isimli şahısların üstünde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ile 1 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ş.Y. ve Ş.T. isimli şahısların "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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