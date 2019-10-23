Mardin’de toplu taşımada ’elektronik ücret toplama’ dönemi

Mardin Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında kullanılacak akıllı kartın çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, trafik ve ulaşım sorunu için çeşitli kavşaklar, kırsal mahallelerin en ücra köşelerine kadar asfalt yollar, şehir merkezlerindeki alt yapı çalışmaları ve ulaşım sitemindeki sıkıntıların çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, konforlu ulaşım sağlamak için Mardin Toplu Ulaşım Sistemi'nde (MARTUS) başlattığı üç aşamalı revizyon çalışmalarının son aşaması olan "akılı kart" kapsamında araçlara Elektronik Ücret Toplama Sistemi yerleştiriliyor.

Şehir genelinde hayata geçirilecek olan sistemle birlikte toplu taşımada nakit kullanımı ortadan kalkacak. Ayrıca hızlı, kolay ve güvenli toplu taşıma çalışmaları kapsamında hizmet kalitesiyle vatandaş memnuniyetinin arttırılması için araç takip ve araç içi kamera sistemi aracılığıyla sürekli araçların takibi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından çoklu dil seçeneğiyle yolcuların otomatik olarak akıllı kartlarına 7 gün 24 saat dolum yapmalarına olanak tanıyan dolum otomatları üniversite kampüsü, Mardin Devlet Hastanesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Kızıltepe ilçe otogarında belirlenecek yerlere yerleştirilecek.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne geçişle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ve tüm özel halk otobüsleri olmak üzere Mardin Toplu Taşıma Sistemi projesinde dönüşümü tamamlanan 390 araçta kullanılacak MARDİNKART adı verilen akıllı kartları yolcular Ravza Caddesi'ndeki Seyahat Kartları Başvuru Merkezine gerekli belgeleri ibraz ederek alabilecek.

Mobil yolcu bilgilendirme uygulaması

Mobil yolcu bilgilendirme uygulaması ile yolcular evlerinden, iş yerlerinden çıkmadan ya da istedikleri durakta beklerken, mobil uygulamadan, durak ve toplu taşıma araçlarının nerede olduğunu öğrenebilecek. Aralık ayı itibariyle vatandaşların hizmetine sunulması hedeflenen Elektronik Ücret Toplama Sistemi ilk olarak Mardin merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında kullanılacak.

Vatandaşlar, internet ve mobil uygulama üzerinden kart dolumu yapabilecekleri gibi temasız özelliğe sahip herhangi bir kredi kartıyla da tüm toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilecek.

Kaynak: İHA