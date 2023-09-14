Mardin’de turizm sektöründe sonbahar, kış hazırlığı

Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden biri olan Mardin köklü geçmişi ve zengin kültürel değerleriyle turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mardin’de turizm sektöründe sonbahar, kış hazırlığı

Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden biri olan Mardin köklü geçmişi ve zengin kültürel değerleriyle turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Turizm sektörü, hareketli geçen yaz sezonun ardından kışa hazırlanıyor. Turizmciler yaz sezonunun bitmesine yakın kış aylarına hazırlanıyor. Kış sezonun yoğun geçmesini bekleniyor.

Turizm İşletmeleri Başkanı Aslan Paşaoğlu kış sezonunda yoğunluk beklediklerini ifade etti. Paşaoğlu, "Mardin turizmi gün geçtikçe daha ileriye doğru genişliyor. Malum kültür turizmi olduğu için ilkbahar ve sonbaharda bir sezonumuz var. Şu an yoğunluk oluyor ama biz turizmciler olarak bu sezonu daha genişleterek 12 aya sığdırmaya çalışıyoruz. Daha fazla turist gelmesini sağlayacağız" dedi.

Turist çekmek için çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Paşaoğlu, "Bazı etkinliklerimiz olacak. Çeşitli festivalimiz var. Uluslararası Kültür Festivali geçen burada gerçekleşti, bu yıl Kasım ayında yine tekrarlayacağız. Uluslararası aktivistler birliği ile Mardin'de şahmeran sanat buluşmaları icra edeceğiz. Yurt dışından yaklaşık 60-70 aktivist ve sanatçı gelecek. Burada birtakım etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler Mardin'in tanıtımı ile ilgili önemli etkinlikler. Survivor Meksika çekimlerinin de Mardin'de yapılması Mardin'e büyük bir katkı oldu" şeklinde konuştu.

Yaz sezonu tam anlamıyla istedikleri gibi geçmediğini söyleyen Paşaoğlu, "Ülke olarak bir deprem yaşadık. Depremden dolayı bir azalma oldu. Yaz sezonu istediğimiz gibi geçmedi. Hava sıcaklığından olduğu için turistler de azınlıkta oldu. Eylül ekim kasım ayı yoğun olarak rezervasyonlarınız var. İyi olacağını düşünüyoruz. Mardin'in en büyük avantajı deniz olamadığı için kış ayında hava çok soğuk olmuyor. Burada havanın kuru olmasından dolayı insanlar rahatsız olmuyor. Bu da bizim için bir avantajdır. Tabii kültür turizm şehri olduğu için insanlar da gezip görmeyi geliyorlar o açıdan da şanslıyız" diye konuştu.

Mardin’de turizm sektöründe sonbahar, kış hazırlığı

Mardin’de turizm sektöründe sonbahar, kış hazırlığı

Mardin’de turizm sektöründe sonbahar, kış hazırlığı

Mardin’de turizm sektöründe sonbahar, kış hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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