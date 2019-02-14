Mardin’deki silahlı kavgada bir tutuklama

Mardin'de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Mardin'de dün akraba olan iki aile arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer K., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken silahı kullanan Ömer K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA