İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Mardin’deki silahlı kavgada bir tutuklama

Mardin’deki silahlı kavgada bir tutuklama

Mardin'de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Mardin’deki silahlı kavgada bir tutuklama

Mardin'de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Mardin'de dün akraba olan iki aile arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer K., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken silahı kullanan Ömer K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.