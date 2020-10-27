Mardin'deki Tarihi Kilise internet üzerinden satışa sunuldu!

Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın Sokakta bulunan 1700 yıllık tarihe sahip "Mor Yuhanna Süryani Kilisesi" sahibi, yapının satılması için girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği kilise, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan "Mor Yuhanna Süryani Kilisesi" nde 3 din insanına ait mezar ve iki ayrı da tünel bulunuyor.

Artık ibadet yapılmadığını ve uzun süredir marangozhane olarak kullanılan kilisenin satışı için Diyarbakır’da emlakçılık yapan Mahsum Altay'a yetki verildi. Altay'ın yaptığı ekspertiz çalışması sonucu tarihi kilise 7 milyon 250 bin lira değerinde fiyat biçildi. Kilise internet ortamında satışa sunuldu.