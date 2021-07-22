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  3. Mardin'den kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar oldu

Mardin'den kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar oldu

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti.

Mardin'den kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar oldu

Mardin'den yürekleri dağlayan acı haber geldi. İki askerimiz, trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayata gözlerini yumdu.  Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mardinden kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar oldu

YAKINLARI ACI HABERLE YIKILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iki askerin  kaza yerinde hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberin ulaştığı aileler büyük üzüntü yaşadı. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından askerlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı. 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Mardinden kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar olduMardinden kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar oldu

Mardinden kahreden haber! Şarampole devrilen otomobil iki askerimize mezar oldu

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