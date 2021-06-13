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  3. Mardin'den yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı oldu

Mardin'den yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı oldu

Mardin'de yaşanan acı trafik kazasında 27 yaşındaki Büşra Yıldız ve 28 yaşındaki Suzan Basın yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla can verdi.

Mardin'den yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı oldu

Mardin'de yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla öğretmen  27 yaşındaki Büşra Yıldız ve 28 yaşındaki Suzan Basın hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana gelen olayda Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a, Mardin Yolu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan öğretmenler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardinden yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı oldu

Yaralı Büşra Yıldız ile Suzan Basın, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenler Büşra Yıldız ile Suzan Basın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi. Hastanede yapılacak otopsinin ardından Suzan Basın, Nusaybin ilçesinde, Büşra Yıldız ise Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde toprağa verilecek.

Mardinden yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı olduMardinden yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı olduMardinden yürek yakan haber! Genç öğretmenler trafik canavarı kurbanı oldu

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