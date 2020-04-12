Mardin'in tarihi sokaklarında sessizlik hakim

MARDİN (AA) - Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile tarihi cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile Mardin'de, başta tarihi Kasımiye Medresesi ile Kırklar Kilisesi'nin de yer aldığı cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştiriyor.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Fırın çalışanları, ekmekleri araçlarla sokak arasındaki evlere ulaştırıyor.

Kaynak: AA