Mardinli kanser hastası kadın Diyarbakır’da şifa buldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mide kanseri teşhisi konulan Ayten Ekinci, çocuklarının internetten yaptığı araştırma sonucu görüştüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Mazıdağı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ayten Ekinci'ye mide kanseri teşhisi konuldu. Teşhis sonrası çocukları ameliyatı gerçekleştirebilecek doktor arayışına girdi. Ayten Ekincii'nin çocukları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay ile iletişime geçti. Annelerinin durumunu aktardıkları doktor, hastayı Diyarbakır'a getirmelerini söyledi. Annelerini alıp Diyarbakır'ın yolunu tutan aile, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay'ın yanına geldi. Doç. Dr. Çakabay ve ekibinin kapalı ameliyat uyguladığı hasta Ayten Ekinci, sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili konuşan Ayten Ekinci, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşadıklarını tedavi amaçlı Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Ekinci, "Çocuklarımın internetten yaptığı araştırma sonucu Bahri hocamıza ulaştık, konuştuk kendisinden randevu istedik ne zaman gelirseniz gelin tedavinizi yaparız diye söyledi. Hastaneye geldik tetkik ve tahlillerimizi yaptık, sağ olsun ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ameliyat için anesteziye gönderdi, iki hafta sonra ameliyat için gün verdi. Bizde ameliyat olma konusunda kararımızı verdik ve kapalı yöntemle ameliyat oldum. Ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleşti, sağlığıma kavuştum. Bahri Çakabey hocam ve ekibinden Allah razı olsun" dedi.

Doç. Dr. Bahri Çakabay ise yaklaşık 10 yıldır Diyarbakır'da kanser hastalarına hizmet verdiğini söyledi. Doç. Dr. Çakabay, "Haftada ortalama 4-5 kanser hastasının ameliyatını gerçekleştirmekteyim. Kanserin tedavisi mulidisipliner ekiplerle başarılabilir. Kanser cerrahisi kansere karşı mücadelede multidisipliner çalışmaların olmazsa olmaz önemli bileşenlerinden biridir. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser cerrahisi ekibi oluşturarak, bu bilinçle hareket etmekteyiz. Hızlı teknolojik gelişmelerinde etkisiyle son yıllarda kanser cerrahisinde kapalı ameliyatlar önemli bir yer teşkil etmeye başladı. Kanser cerrahisi ekibimiz uygun vakalarda kanser cerrahisinin ilkelerinden ödün vermeden kolon ve rektum kanserleri ilave olarak mide ve yemek borusu kanseri hastalarında da laparaskopik cerrahiyi güvenle uygulamaktadır. Hastalarımız bu konuda haftanın beş günü bize başvurarak bilgilenebilirler" dedi.

Kaynak: İHA