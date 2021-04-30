Mardinli tır şoförünün duygulandıran merhameti! Doğum yapan eşeğin hayatını kurtardı

Kızıltepe'de yaşayan tır şoförü Münir Tarhan Mardin'den Bingöl'e doğru yola çıktı. Münir Tarhan, Bingöl karayolunda hamile bir eşeğin yol kenarında doğum yaptığını fark etti. Tarhan akrabası veteriner hekim Abdulselam Tarhan'ı cep telefonu ile görüntülü arayarak eşeğin doğum yapmak üzere olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi veteriner hekimlik bölümü mezunu Abdulselam Tarhan, Münir Tarhan'a sakin olmasını söyleyerek doğum ile ilgili taktikleri verdi. Abdulselam Tarhan'ın yönlendirmesi ile eşeğe yardım eden Münir Tarhan hayvanın doğum yapmasını sağladı. Ölü doğum yapan eşeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ"

Müdahale edilmemesi durumunda eşeğin zehirlenip ölebileceğini belirten Abdulselam Tarhan, "Akşam saatlerine doğru akrabam olan Münir Tarhan tarafından görüntülü olarak arandım. Bana eşeğin zor durumda olduğunu söyleyerek doğum için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Görüntülü konuşarak eşeğin doğumunun gerçekleşmemesi halinde öleceğini ve sakin olması gerektiğini söyledim. Benim söylediklerimi harfiyen yerine getirerek eşeğin doğurmasına yardımcı oldu. Eşeğin hayatını bu şekilde kurtardık" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı