Mardinspor’un eski futbolcusu Hanna Çilli anısına turnuva

Mardinspor'un eski futbolcusu "Kemik Kıran" lakaplı Hanna Çilli anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Mardinspor'un eski futbolcusu "Kemik Kıran" lakaplı Hanna Çilli anısına, Kamor Millet Bahçesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen futbol turnuvasında 3 maç oynandı. Turnuvanın açılış maçında Diyarbakır Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, vefat eden Hanna Çilli'nin ailesi ve sporseverler hazır bulundu.

Başlangıç maçının öncesinde iş adamı Süleyman Çelik, Hanna Çilli'nin eşine bir plaket vererek Mardin'de spora verdikleri destek ve kazanımlar için teşekkür etti. İş adamı Çelik, yaptığı konuşmada, 2016 yıl vefat eden eski Mardinsporlu futbolcu Hanna Çilli adına düzenlenen futbol turnuvası büyük ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çelik, "Bu turnuva bizleri bir araya getirdi. Arkadaşlar davet etti, biz de katıldık. Yaş itibari ile top oynamaya müsait bir yaşımız yok. Arkadaşlar anlatınca Hanna Çilli bizim için çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Mardin halkının hafızasına derin bir iz bırakmış ve yıllardır unutulmayacak bir şahsiyettir. Mardin'in değerleri unutulmaması adına atılan bu adımı önemsiyoruz. Bundan sonra Mardin'in tarihine imza atmış hizmetleri olmuş insanların anısına değişik aktiviteler anılarını yad etmek ve canlı tutmak insanların hafızalarından silinmemeleri için hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.

Turnuvaya katılan 10 takım ay sonuna kadar birbirleri ile mücadele edecek. Finale kalan takımlar 27 Temmuz'da şampiyonluk maçına çıkacak.

Kaynak: İHA