Marek Bielan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Bielan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Bielan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marek Bielan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marek Bielan 9 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marek Bielan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marek Bielan'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marek Bielan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marek Bielan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2019 yılında MFK Karvina B
23 Şubat 2022 yılında Frydek-Mistek
30 Haziran 2022 yılında MFK Karvina B
Marek Bielan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marek Bielan şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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