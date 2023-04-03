Marek Cabelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Cabelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Cabelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marek Cabelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marek Cabelka 6 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Čábelka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marek Cabelka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Cabelka'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marek Cabelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marek Cabelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove U19
16 Temmuz 2021 yılında SK Libcany
31 Ocak 2022 yılında Hr. Kralove B
Marek Cabelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marek Cabelka şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Jestřábí Lhota (2008 - 2011)
FK Kolín (2011 - 2015)
FC Hradec Králové (2015 - 2021)
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