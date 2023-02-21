Marek Cervenka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Cervenka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Cervenka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Cervenka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Cervenka 17 Aralık 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Červenka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Cervenka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marek Cervenka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Cervenka'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Cervenka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Cervenka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Cervenka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Cervenka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Slavia Prag B

27 Ocak 2012 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2012 yılında Slavia Prag B

26 Temmuz 2013 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2013 yılında Slavia Prag B

21 Temmuz 2014 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2014 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2015 yılında Slavia Prag

15 Eylül 2015 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2016 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2016 yılında Teplice

23 Ocak 2019 yılında Linfield

31 Mayıs 2019 yılında Teplice

22 Temmuz 2019 yılında Banik Sokolov

21 Eylül 2020 yılında Vlasim

31 Ocak 2022 yılında Dukla Prag

12 Ağustos 2022 yılında Pardubice

31 Aralık 2022 yılında Dukla Prag

Marek Cervenka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Cervenka şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Slavia Praha (1999 - 2006)FC Bohemians Praha 1905 (2006 - 2007)TJ Junior Praha (2007)FC Bohemians Praha 1905 (2008 - 2009)FK Meteor Praha (2009)SK Slavia Praha (2010 - 2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.