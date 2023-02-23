Marek Fabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Fabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Fabry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Fabry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Fabry 7 Ağustos 1998 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marek Fábry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Fabry Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Marek Fabry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Fabry'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marek Fabry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Fabry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Fabry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Fabry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Nitra

17 Ocak 2020 yılında Dukla Prag

20 Ocak 2022 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Marek Fabry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Fabry şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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