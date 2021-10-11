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Marek Hamsik sakatlık mı yaşadı? | Marek Hamsik son durumu nasıl?

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında Hırvatistan ile Slovakya karşı karşıya geldi. Marek Hamsik maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Marek Hamsik sakatlık mı yaşadı? | Marek Hamsik son durumu nasıl? Detaylar haberfmizde...

Marek Hamsik sakatlık mı yaşadı? | Marek Hamsik son durumu nasıl?

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olan Slovakya'da Marek Hamsik talihsiz bir an yaşadı.
Bu kapsamda Marek Hamsik sakatlık mı yaşadı? | Marek Hamsik son durumu nasıl? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MAREK HAMSİK SAKATLIK MI YAŞADI?

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında Hırvatistan ile Slovakya karşılaştı. Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik maçın 41. dakikasında sakatlandı.

MAREK HAMSİK SON DURUMU NASIL?

Marek Hamsik kullanacağı korner öncesinde arka adalesinden sorun yaşadı ve kenara değişiklik işareti yapıldı. 34 yaşındaki süperstar oyundan alınırken yerine de eski bir Trabzonsporlu Matus Bero oyuna girdi. 

Pazar günü Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor 'da bu durum moralleri son derece bozarken Hamsik'in net durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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