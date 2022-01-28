Marek Hamsik şampiyonluk ateşini yaktı! Slovakya basınına Trabzonspor'u anlattı!

Sezon başında Göteborg takımından bedelsiz bir şekilde Trabzonspor'a transfer olan ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Slovak yıldız Marek Hamsik, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en çok destek aldığı futbolcular arasında yer alıyor. Takıma aidiyet duygusu yüksek olan futbolcu şehir ve şampiyonluk maratonu ile ilgili ülkesinin basınına samimi açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kendisine yönelik taraftarın ilgisinden duyduğu memnuniyetten bahseden Hamsik, "Taraftarların heykelimi dikme konusu beni gerçekten şaşırttı. Galatasaray ile İstanbul'da oynadığımız maç öncesiydi. Taraftarlar, bir pankart ile beraber heykel dikmek için bekliyordu. Hiç beklemiyordum ama çok memnun kaldım. Dediğim gibi şu ana kadar her şey yolunda." ifadelerine yer verdi.

"NAPOLİ İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR"

Trabzon'un Napoli ile karşılaştırılabileceğini ifade eden Hamsik, "Trabzon'daki şartlar gerçekten harika. Yeni bir stadyum var ve antrenman yaptığımız tesisler çok iyi. Napoli ile karşılaştırılabilir çünkü orada da insanlar futbolla yaşıyor. Taraftarların nasıl bir atmosfer yaratacağını çok iyi bilmesi bana çılgınca geliyor. Yaşanan hiçbir şeyi kaçırmıyorum ve mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DEVAM ETMELİYİZ"

Galatasaray'a karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Slovak yıldız, "Açıkçası Trabzon'a imza attığım için çok mutluyum. Kulüpteki durumum iyi ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ı yenerek önemli bir virajı döndük. Onları yenmek kolay bir şey değildi. Gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Önümüzde daha 16 maç var ve her şey olabilir. Şampiyonluk için yüzde yüz konsantre bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.