Marek Hamsik Trabzonspor taraftarını korkuttu! Milli takımda sakatlanarak oyundan çıktı!

Trabzonspor'a katıldığı günden beri başarılı performansını kaybetmeyen ve takımın 12 hafta sonunda lider konumda bulunmasının en önemli yapı taşlarından biri olan Slovak futbolcu Marek Hamsik, geçirdiği sakatlık sonucunda bordo-mavili taraftarları korkuttu. 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Slovakya ile Slovenya arasındaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Hamsik, yaşadığı sakatlığın ardından 46. dakikada oyundan alındı.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİM"

Deneyimli futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada sakatlık yaşadığını ve kendisini riske etmemek için oyundan çıktığını belirtti. Maç sonunda ülkesinde yayın yapan RTVS'ye konuşan Marek Hamsik, "Maçın ilk dakikasından itibaren baldırımda sertleşme oldu, hafif de bir acı hissettim. Endişelendim ve gergin oynadım. Risk almak istemedim, ikinci yarıda oynamadım" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Deneyimli oyuncu daha önce de Milli Takım'da sakatlık yaşamış ve Trabzonspor'da 10 günlük tedavinin ardından sahalara yeniden dönmüştü.

Öte yandan Slovakya ile Slovenya arasındaki karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Slovakya'nın gollerini 58. dakikada penaltıdan Ondrej Duda ve 74. dakikada David Strelec kaydederken Slovenya'nın golleri ise 18. dakikada Miha Zajc ve 62. dakikada Miha Mevlja'dan geldi.