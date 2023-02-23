Marek Hanousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Hanousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marek Hanousek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marek Hanousek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marek Hanousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Hanousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marek Hanousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Hanousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Hanousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Hanousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Hanousek 6 Ağustos 1991 tarihinde Dolní Kralovice şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Hanousek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Hanousek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Marek Hanousek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Hanousek'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marek Hanousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Hanousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Marek Hanousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Hanousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2009 yılında Dukla Prag

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Plzen

1 Şubat 2012 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2012 yılında Viktoria Plzen

4 Eylül 2013 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2014 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2019 yılında Karvina

24 Şubat 2021 yılında Widzew Lodz

Marek Hanousek kimdir

Marek Hanousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Hanousek şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Dolní Kralovice (1999 - 2000)
SK Slavia Praha (2001 - 2009)

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Marek Hanousek nereli

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