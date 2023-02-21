Marek Hlinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Hlinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marek Hlinka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marek Hlinka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marek Hlinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Hlinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marek Hlinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Hlinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Hlinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Hlinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Hlinka 4 Ekim 1990 tarihinde Banska Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Hlinka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Marek Hlinka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 12 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Marek Hlinka'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Hlinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Hlinka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marek Hlinka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Hlinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Banska Bystrica

10 Temmuz 2013 yılında Dukla Prag

1 Ocak 2015 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2015 yılında Dukla Prag

24 Ağustos 2015 yılında Skalica

30 Haziran 2016 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2016 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Kutaisi

12 Şubat 2019 yılında Fastav Zlin

Marek Hlinka kimdir

Marek Hlinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Hlinka şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marek Hlinka nereli

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