Marek Janssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Janssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Janssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Janssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Janssen 15 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Janssen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marek Janssen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marek Janssen'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marek Janssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Janssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marek Janssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Janssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Germania Leer

1 Temmuz 2017 yılında BW Papenburg

1 Temmuz 2019 yılında SV Atlas

1 Temmuz 2022 yılında Blau-Weiß Lohne

5 Ocak 2023 yılında SV Meppen

Marek Janssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Janssen şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Ems Jemgum (2000-2008), TV Bunde (2008-2010), Germania Leer (2010-2011), JFV Leer (2011-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.