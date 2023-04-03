Marek Kadrmas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kadrmas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kadrmas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marek Kadrmas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marek Kadrmas 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marek Kadrmas Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Kadrmas'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marek Kadrmas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marek Kadrmas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B
Marek Kadrmas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marek Kadrmas şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Týniště nad Orlicí (2008 - 2012)
FC Hradec Králové (2012 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.