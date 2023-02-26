Marek Kaljumae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kaljumae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marek Kaljumae kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marek Kaljumae ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marek Kaljumae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kaljumae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marek Kaljumae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kaljumae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kaljumae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Kaljumae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Kaljumae 18 Şubat 1991 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Kaljumae Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marek Kaljumae, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Kaljumae'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Kaljumae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Kaljumae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marek Kaljumae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Kaljumae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2010 yılında Telstar

30 Haziran 2011 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2011 yılında Levadia

5 Mart 2015 yılında JK Trans Narva

29 Şubat 2016 yılında Levadia

18 Ocak 2017 yılında Kemi Kings

1 Ocak 2019 yılında FCI Levadia

31 Ocak 2020 yılında Kalev

6 Ocak 2021 yılında Pärnu Vaprus

13 Ocak 2022 yılında Kalev

Marek Kaljumae kimdir

Marek Kaljumae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Kaljumae şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Real Tallinn (2002-2007), JK Nomme Kalju (2008), SC Real Tallinn (2009), AZ Alkmaar (2009-2010)

Marek Kaljumae Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 5 numaralı formasıyla 19 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marek Kaljumae nereli

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