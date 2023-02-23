Marek Koziol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Koziol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Koziol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Koziol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Koziol 1 Haziran 1988 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marek Kozioł şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Koziol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Marek Koziol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Koziol'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Koziol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Koziol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Koziol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Koziol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sandecja II

1 Ocak 2006 yılında Sandecja

1 Temmuz 2006 yılında Kolejarz Stroze

31 Aralık 2006 yılında Sandecja

29 Şubat 2012 yılında Zaglebie Lubin

30 Ağustos 2013 yılında Sandecja

30 Haziran 2014 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2014 yılında Sandecja

16 Ocak 2016 yılında Stal Mielec

17 Temmuz 2018 yılında Sandecja

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz

Marek Koziol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Koziol şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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