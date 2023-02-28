Marek Kristian Bartos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kristian Bartos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kristian Bartos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Kristian Bartos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Kristian Bartos 13 Ekim 1996 tarihinde Spišská Nová Ves şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marek Kristián Bartoš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Kristian Bartos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marek Kristian Bartos'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Kristian Bartos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Kristian Bartos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Kristian Bartos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Kristian Bartos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2016 yılında Dunajska Luzna

29 Ocak 2018 yılında Pohronie

1 Temmuz 2018 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2019 yılında Pohronie

31 Aralık 2019 yılında Podbrezova

Marek Kristian Bartos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Kristian Bartos şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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