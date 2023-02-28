Marek Kuzma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kuzma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kuzma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Kuzma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Kuzma 22 Haziran 1988 tarihinde Dubnica nad Váhom şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Kuzma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Marek Kuzma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Kuzma'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marek Kuzma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Kuzma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Kuzma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Kuzma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Dubnica

1 Temmuz 2009 yılında Banska Bystrica

1 Ocak 2010 yılında Slo. Bratislava

1 Şubat 2011 yılında Dubnica

30 Haziran 2011 yılında Slo. Bratislava

1 Ocak 2012 yılında Banska Bystrica

1 Temmuz 2012 yılında Slovacko

31 Ocak 2013 yılında Banska Bystrica

1 Şubat 2013 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Myjava

1 Temmuz 2015 yılında Iskra Borcice

1 Ocak 2016 yılında Zlate Moravce

20 Temmuz 2016 yılında Cherno More

1 Temmuz 2018 yılında P. Niepolomice

28 Ocak 2019 yılında SKF Sered

16 Temmuz 2019 yılında Dubnica

6 Ocak 2022 yılında Podbrezova

Marek Kuzma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Kuzma şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Marek Kuzma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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