Marek Matejovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Matejovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Matejovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Matejovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Matejovsky 20 Aralık 1981 tarihinde Brandýs nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Matějovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Matejovsky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marek Matejovsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Marek Matejovsky'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Matejovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Matejovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marek Matejovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Matejovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Mlada Boleslav

5 Nisan 2001 yılında FK Jablonec

21 Eylül 2001 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2001 yılında FK Jablonec

7 Ocak 2003 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2008 yılında Reading

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Prag

8 Eylül 2016 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2017 yılında Sparta Prag

12 Temmuz 2017 yılında Mlada Boleslav

Marek Matejovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Matejovsky şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marek Matejovsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slavoj Stará Boleslav (1986-1990), Alfa Brandýs nad Labem (1990-1994), FK Mladá Boleslav (1994-1999)

Çek Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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