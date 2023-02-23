Marek Mroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Mroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Mroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Mroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Mroz 18 Şubat 1999 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marek Mróz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Mroz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Mroz'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Mroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Mroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Mroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Mroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Lech U19

1 Şubat 2017 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2018 yılında Termalica

31 Aralık 2018 yılında Lech Poznan II

22 Şubat 2019 yılında GKS Jastrzebie

30 Haziran 2019 yılında Lech Poznan II

10 Temmuz 2019 yılında GKS Jastrzebie

20 Temmuz 2021 yılında Resovia

Marek Mroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Mroz şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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