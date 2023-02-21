Marek Polasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Polasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marek Polasek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marek Polasek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.