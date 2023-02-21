Marek Polasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Polasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Polasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marek Polasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marek Polasek 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Polášek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marek Polasek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CZECH SPORT CONSULTING yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marek Polasek'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marek Polasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marek Polasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Slovacko U19
1 Ocak 2020 yılında Slovacko B
15 Şubat 2023 yılında SK Lisen
Marek Polasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marek Polasek şuan SK Lisen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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