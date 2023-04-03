Marek Seris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Seris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Seris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marek Seris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marek Seris 1 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Seriš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marek Seris Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Seris'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marek Seris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marek Seris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karvina U19
Marek Seris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marek Seris şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Karviná (2013 - )
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