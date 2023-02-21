Marek Suchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Suchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Suchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Suchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Suchy 29 Mart 1988 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Suchý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Suchy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marek Suchy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Suchy'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Suchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Suchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marek Suchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Suchy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2005 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2010 yılında Spartak Moskova

30 Haziran 2010 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2010 yılında Spartak Moskova

28 Ocak 2014 yılında FC Basel

30 Haziran 2014 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel

8 Temmuz 2019 yılında Augsburg

5 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

Marek Suchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Suchy şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marek Suchy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slavia Praha (1994 - 2005)

Çek Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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