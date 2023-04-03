Marek Svach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Svach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marek Svach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marek Svach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.