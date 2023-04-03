Marek Svach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Svach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Svach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marek Svach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marek Svach 16 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Švach şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marek Svach Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Svach'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marek Svach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marek Svach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Marek Svach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marek Svach şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Zlín 1931 (2014)
FC FASTAV Zlín (2014 - 2015)
1.FC Slovácko (2015 - 2016)
FC FASTAV Zlín (2016 -)
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