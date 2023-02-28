Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Ujlaky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Ujlaky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Ujlaky 3 Aralık 2003 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Ujlaky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marek Ujlaky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marek Ujlaky'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marek Ujlaky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Ujlaky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Ujlaky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Ujlaky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Trnava U19

1 Ocak 2021 yılında Spartak Trnava

Marek Ujlaky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Ujlaky şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Marek Ujlaky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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