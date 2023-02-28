Marek Zsigmund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Zsigmund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Zsigmund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Zsigmund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Zsigmund 20 Nisan 1997 tarihinde Ružomberok şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Zsigmund Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Marek Zsigmund'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marek Zsigmund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Zsigmund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Zsigmund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Zsigmund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ruzomberok

6 Eylül 2016 yılında L. Hradok

30 Haziran 2017 yılında Ruzomberok

Marek Zsigmund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Zsigmund şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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