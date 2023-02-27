Mareks Miksto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mareks Miksto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mareks Miksto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mareks Miksto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mareks Miksto 20 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Mareks Mikšto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mareks Miksto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mareks Miksto'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mareks Miksto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mareks Miksto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mareks Miksto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mareks Miksto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Daugavpils

Mareks Miksto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mareks Miksto şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Mareks Miksto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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