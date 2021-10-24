Adobe şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladıMili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek!Jeosenklinal ne demek, TDK'ya göre Jeosenklinal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İZSU su kesintisi 24 Ekim 2021! İzmir'de su kesintisi olan ilçeler!İSKİ su kesintisi 24 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Yılport Samsunspor 0-0 Erzurumspor | MAÇ SONUCUİddialı kıyafeti nefesleri kesti! Tuğba Ekinci süper mini kostümle sahneye çıktı!Sevgilisini eş değiştirme partisinde yakaladı! Sonrası korkunç anlara sahne olduAnadolu Efes 85-92 Galatasaray | MAÇ SONUCUBursaspor 84-73 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Margot Robbie’nin partneri belli oldu! Barbie filminin Ken'i Ryan Gosling olacak!

Margot Robbie’nin partneri belli oldu! Barbie filminin Ken'i Ryan Gosling olacak!

Greta Gerwig’in yöneteceği “Barbie” filminde başrol olarak seçilen Margot Robbie’nin ardından Ken karakteri için de Ryan Gosling seçildi.

Margot Robbie’nin partneri belli oldu! Barbie filminin Ken'i Ryan Gosling olacak!

Margot Robbie’nin “Barbie” karakterine hayat vereceği filmde, Barbie’nin erkek arkadaşı Ken’e Ryan Gosling hayat verecek.

Gosling’in yoğun çalışma programı nedeniyle rolü önce geri çevirdiği, ardından Warner Bros’un Gosling’in bu rol için tek seçenek olduğunda ısrar etmesi sonucu, oyuncunun projeyi kabul ettiği bildirildi.

ÇEKİMLER 2022'DE BAŞLAYACAK

Senaryosunu, yönetmen Gerwig ile Noah Baumbach'in  yazdığı filmin çekimleri, 2022’de başlayacak.

Margot Robbie, aynı zamanda filmin prodüktörlerinden biri olarak yerini alacak. Ryan Gosling ise en son Russ Brothers’ın yönettiği ve başrolünü Chris Evans ile paylaştığı “The Grey Man” filminde yer almıştı.

Margot Robbie’nin partneri belli oldu! Barbie filminin Ken'i Ryan Gosling olacak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT