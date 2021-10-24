Margot Robbie’nin partneri belli oldu! Barbie filminin Ken'i Ryan Gosling olacak!

Margot Robbie’nin “Barbie” karakterine hayat vereceği filmde, Barbie’nin erkek arkadaşı Ken’e Ryan Gosling hayat verecek.

Gosling’in yoğun çalışma programı nedeniyle rolü önce geri çevirdiği, ardından Warner Bros’un Gosling’in bu rol için tek seçenek olduğunda ısrar etmesi sonucu, oyuncunun projeyi kabul ettiği bildirildi.

ÇEKİMLER 2022'DE BAŞLAYACAK

Senaryosunu, yönetmen Gerwig ile Noah Baumbach'in yazdığı filmin çekimleri, 2022’de başlayacak.

Margot Robbie, aynı zamanda filmin prodüktörlerinden biri olarak yerini alacak. Ryan Gosling ise en son Russ Brothers’ın yönettiği ve başrolünü Chris Evans ile paylaştığı “The Grey Man” filminde yer almıştı.