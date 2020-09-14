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  3. Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maria ile Mustafa 2. bölüm izle

Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maria ile Mustafa 2. bölüm izle

Maria ile Mustafa'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Yayınlanan ilk iki bölümünde izleyiciden tam not ala yeni dizi Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı ile haberimizde...

Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maria ile Mustafa 2. bölüm izle

Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Maria ile Mustafa yayınlanan ilk bölümleri ile büyük ilgi gördü. İmkansız bir aşkı konu alan Maria ile Mustafa dizisinin yönetmen koltuğuna usta yönetmen Faruk Teber yer aldı. İşte Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maria ile Mustafa 2. bölüm izle

MARIA İLE MUSTAFA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

MARIA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Biz birbirimize aşığız!”

Mustafa’nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döndü. Diğer yandan babası tarafından İstanbul’a gönderilen Nadire de Nihat’la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için gizlice Kapadokya’ya gitti. Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria’ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria’nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya’yı terk etmeye karar verdi. Ancak bu düşündüğü o kadar kolay olmadı…

Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maria ile Mustafa 2. bölüm izle

MARIA İLE MUSTAFA KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maria ile Mustafa 2. bölüm izle

MARIA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Hilmi Cem İntepe 
Jessica May 
Tamer Levent -
Alpay Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
Tuğba Tutuğ

MARIA İLE MUSTAFA 2. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Maria ile Mustafa 2. son bölüm izleme linki Haberimizde..

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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