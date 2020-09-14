Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Bana sensizlik dışında hiçbir şey olmaz!" sözleri damga vurdu.