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  3. Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!

Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Bana sensizlik dışında hiçbir şey olmaz!" sözleri damga vurdu.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MARİA VE MUSTAFA'NIN KONUSU 

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. 'Maria ile Mustafa dizisinin başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birçok oyuncu rol alıyor.

Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Hilmi Cem İntepe 

Jessica May 

Tamer Levent

Alpay Atalan

Ezgi Çelik

Haki Biçici

Zeynep Gülmez

Tuğba Tutuğ

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14 Eylül 2020 Pazartesi 11:59
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