Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
MARİA VE MUSTAFA'NIN KONUSU
Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. 'Maria ile Mustafa dizisinin başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birçok oyuncu rol alıyor.
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI
Hilmi Cem İntepe
Jessica May
Tamer Levent
Alpay Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
Tuğba Tutuğ
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