Marian Aioani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Aioani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Aioani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Aioani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Aioani 7 Kasım 1999 tarihinde Buftea şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Mihai Aioani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Aioani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Marian Aioani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marian Aioani'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marian Aioani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Aioani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marian Aioani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Aioani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Chindia

1 Temmuz 2021 yılında FCV Farul

Marian Aioani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Aioani şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marian Aioani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Libertatea Urziceanca

Rumänien U23 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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