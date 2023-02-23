Marian Anghelina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Anghelina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Anghelina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Anghelina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marian Anghelina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Anghelina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Anghelina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Anghelina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Anghelina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Anghelina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Anghelina 2 Mayıs 1991 tarihinde Potcoava şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Anghelina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marian Anghelina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marian Anghelina'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Anghelina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Anghelina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marian Anghelina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Anghelina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Olt Slatina

1 Temmuz 2014 yılında FC Dinamo

5 Ağustos 2014 yılında FC Botosani

1 Ocak 2015 yılında FC Olt Slatina

1 Ocak 2016 yılında CS Afumati

1 Temmuz 2016 yılında SCM Pitești

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2017 yılında Șirineasa

18 Ocak 2018 yılında Dacia U. Braila

1 Temmuz 2018 yılında Ripensia

1 Temmuz 2019 yılında CS Mioveni

16 Ağustos 2020 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

19 Ocak 2022 yılında V. Colonesti

1 Temmuz 2022 yılında Daesti

1 Ocak 2023 yılında CSM Slatina

Marian Anghelina kimdir

Marian Anghelina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Anghelina şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marian Anghelina nereli

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