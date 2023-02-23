Marian Danciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Danciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Danciu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Danciu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marian Danciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Danciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Danciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Danciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Danciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Danciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Danciu 24 Nisan 2002 tarihinde Târgu Cărbunești şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Danciu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marian Danciu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marian Danciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Danciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marian Danciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Danciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CS U Craiova II

1 Temmuz 2022 yılında Univ. Craiova

13 Şubat 2023 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında Univ. Craiova

Marian Danciu kimdir

Marian Danciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Danciu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marian Danciu nereli

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