Marian Huja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Huja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Huja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Huja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Huja 5 Ağustos 1999 tarihinde Cacém şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Portekiz,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Fernando Huja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Huja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marian Huja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 26 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marian Huja'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Huja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100012776641859

Marian Huja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Huja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian Huja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Huja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Belenenses S15

1 Temmuz 2014 yılında Belenenses U17

1 Ocak 2016 yılında Watford U18

20 Temmuz 2018 yılında HB Köge

26 Eylül 2020 yılında Petrolul

Marian Huja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Huja şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marian Huja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Cacém (2007-2010), CF Belenenses, FC Watford

Portekiz U18 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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