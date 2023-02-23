Marian İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian İvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian İvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian İvan 14 Mart 2005 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Andrei Ivan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian İvan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau U19 futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau U19 takımına 8 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Marian İvan'nin AS FC Buzau U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian İvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian İvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian İvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian İvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında SCM Gloria U19

Marian İvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian İvan şuan AS FC Buzau U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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