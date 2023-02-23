Marian Manea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Manea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Manea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Manea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Manea 23 Haziran 2000 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Manea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Marian Manea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Marian Manea'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Manea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Manea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marian Manea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Manea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wuppertal U19

1 Ağustos 2018 yılında CSM Slatina

Marian Manea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Manea şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.