Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Neagu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Neagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Neagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Neagu 29 Ekim 1991 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Alexandru Neagu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Neagu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marian Neagu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marian Neagu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Neagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Neagu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marian Neagu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Neagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Concordia

1 Ocak 2012 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2012 yılında Concordia

10 Temmuz 2014 yılında Othellos Athien

31 Aralık 2014 yılında Concordia

10 Ocak 2015 yılında Karmiotissa

28 Mart 2015 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında ACS Berceni

1 Ağustos 2016 yılında Ac. Clinceni

1 Ekim 2016 yılında ACS Berceni

1 Şubat 2017 yılında CS Balotesti

15 Temmuz 2019 yılında CSA Steaua

Marian Neagu kimdir

Marian Neagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Neagu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marian Neagu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Marvin Schieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Schieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marvin Schieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Schieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Barabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Barabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Barabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Barabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi