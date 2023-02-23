Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Neagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Neagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Neagu 29 Ekim 1991 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Alexandru Neagu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Neagu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marian Neagu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marian Neagu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Neagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Neagu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marian Neagu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Neagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Concordia

1 Ocak 2012 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2012 yılında Concordia

10 Temmuz 2014 yılında Othellos Athien

31 Aralık 2014 yılında Concordia

10 Ocak 2015 yılında Karmiotissa

28 Mart 2015 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında ACS Berceni

1 Ağustos 2016 yılında Ac. Clinceni

1 Ekim 2016 yılında ACS Berceni

1 Şubat 2017 yılında CS Balotesti

15 Temmuz 2019 yılında CSA Steaua

Marian Neagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Neagu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.