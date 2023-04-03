Marian Pruteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Pruteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Pruteanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marian Pruteanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marian Pruteanu 1 Ağustos 2005 tarihinde Bacau şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marian Pruteanu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Marian Pruteanu'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marian Pruteanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marian Pruteanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marian Pruteanu şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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