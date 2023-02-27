Marian Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Sarr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Sarr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Sarr 30 Ocak 1995 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Dodou Sarr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Sarr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B|S International Sports Cons. yapmaktadır. Marian Sarr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marian Sarr'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Sarr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madoujr/

Marian Sarr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Sarr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marian Sarr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Sarr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında SW Essen Alt,

1 Temmuz 2005 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen II

1 Ocak 2013 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2013 yılında Dortmund

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2018 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2019 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında Bonner SC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında FC Gießen

9 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Marian Sarr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Sarr şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marian Sarr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Leithe 19/65 (1999-2002), Schwarz-Weiß Essen (2002-2005), FC Schalke 04 (2005-2008), Bayer 04 Leverkusen (2008-12/2012), Borussia Dortmund (1/2013-2013)

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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