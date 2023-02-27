Marian Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Sarr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marian Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Sarr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Sarr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Sarr 30 Ocak 1995 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Dodou Sarr şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Sarr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B|S International Sports Cons. yapmaktadır. Marian Sarr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marian Sarr'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Sarr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madoujr/

Marian Sarr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Sarr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marian Sarr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Sarr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında SW Essen Alt,

1 Temmuz 2005 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen II

1 Ocak 2013 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2013 yılında Dortmund

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2018 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2019 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında Bonner SC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında FC Gießen

9 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Marian Sarr kimdir

Marian Sarr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Sarr şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Leithe 19/65 (1999-2002), Schwarz-Weiß Essen (2002-2005), FC Schalke 04 (2005-2008), Bayer 04 Leverkusen (2008-12/2012), Borussia Dortmund (1/2013-2013)

Marian Sarr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marian Sarr nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Dwain Cardoso Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwain Cardoso Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dwain Cardoso Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwain Cardoso Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hiroki Miyazawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Miyazawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hiroki Miyazawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Miyazawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Arenate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Arenate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Arenate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Arenate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi