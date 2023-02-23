Marian Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Serban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Serban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marian Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Serban 7 Temmuz 2000 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Cristinel Șerban şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Serban Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMGroup yapmaktadır. Marian Serban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marian Serban'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marian Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marian Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Univ. Craiova

10 Ocak 2019 yılında CS Mioveni

14 Ağustos 2020 yılında Univ. Craiova

22 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

12 Ocak 2021 yılında Univ. Craiova

13 Ocak 2021 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında Chindia

Marian Serban kimdir

Marian Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Serban şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Marian Serban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marian Serban nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Philippe Nsiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Nsiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Philippe Nsiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philippe Nsiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrzej Niewulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrzej Niewulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrzej Niewulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrzej Niewulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Micle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Micle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Micle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Micle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Aurtenetxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Aurtenetxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Aurtenetxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Aurtenetxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi