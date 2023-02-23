Marian Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Serban 7 Temmuz 2000 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Cristinel Șerban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Serban Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMGroup yapmaktadır. Marian Serban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marian Serban'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marian Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Univ. Craiova

10 Ocak 2019 yılında CS Mioveni

14 Ağustos 2020 yılında Univ. Craiova

22 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

12 Ocak 2021 yılında Univ. Craiova

13 Ocak 2021 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında Chindia

Marian Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Serban şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Marian Serban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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