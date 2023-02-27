Marian Smatlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Smatlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Smatlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Smatlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Smatlak 23 Mayıs 2003 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marián Šmatlák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Smatlak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young talents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marian Smatlak'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marian Smatlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Smatlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian Smatlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Smatlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2021 yılında Pohronie

1 Şubat 2023 yılında Riteriai

Marian Smatlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Smatlak şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marian Smatlak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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